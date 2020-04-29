Житель Хойникского района обвиняется в убийстве случайного знакомого

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя одной из деревень Калинковичского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мужчина с 20 апреля числился пропавшим без вести. Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве задержали 19-летнего жителя Хойникского района, который дал признательные показания и рассказал, где находится тело погибшего.

Следственно-оперативная группа провела осмотр указанного участка в лесу вблизи деревни Гулевичи Калинковичского района. Там и было обнаружено спрятанное под ветками тело.

По версии следствия, 6 апреля потерпевший шел вдоль дороги Калинковичи-Хойники. В пути мужчина встретил незнакомого парня, с которым решил выпить. После распития алкоголя между ними завязался конфликт. Молодой человек избил мужчину. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Парень спрятал тело погибшего под ветками и скрылся.

Жителю Хойникского района предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Он заключен под стражу. -0-