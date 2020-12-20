Житель Хотимского района погиб при пожаре в доме

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин квартиры погиб при пожаре в агрогородке Беседовичи Хотимского района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

В службу спасения 19 декабря в 16.45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Новоселов. На месте происшествия обнаружен погибший 61-летний хозяин. Рассматривается версия, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Причина гибели устанавливается.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в могилевской квартире вечером того же дня: 40-летняя хозяйка при самостоятельном тушении пожара получила ожог 8% тела. Состояние пострадавшей удовлетворительное, женщина отказалась от госпитализации. В кухне повреждено имущество, закопчены стены. Соседние квартиры не повреждены, эвакуация не проводилась.-0-