Житель Иваново по ошибке выпил чистящее средство для автомобиля

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново правоохранители выясняют обстоятельства гибели местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 1 апреля. В 15.40 за медицинской помощью в центральную районную больницу самостоятельно обратился житель райцентра 1961 года рождения. По словам мужчины, примерно в 15.00 он по ошибке выпил чистящее средство для машины. С предварительным диагнозом "химический ожог пищевода" пострадавшего экстренно госпитализировали. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Спустя полчаса он скончался.-0-
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