Житель Ивановского района незаконно хранил охотничье оружие и более 1 км рыболовных сетей

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24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивановского района незаконно хранил охотничье оружие, патроны к нему и рыболовные сети, сообщили БЕЛТА в Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира.Во время сезона массовой охоты инспекторы проводят профилактику браконьерства. Обыск дома у жителя деревни Мохро провели с санкции прокурора Ивановского района. У него изъяли винтовку марки ТОЗ-12-01 со спиленным заводским номером и 77 патронов к ней, оптический прицел, охотничье ружье ИЖ-26 с 20 патронами. Также сельчанин хранил 18 рыболовных ставных сетей общей длиной 1 км 62 м.По факту незаконного хранения огнестрельного оружия правоохранители проводят проверку. А за хранение сетей в отношении хозяина начат административный процесс по ст.16.26 КоАП. Санкция статьи влечет до 30 базовых величин штрафа.-0-