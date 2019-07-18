Житель Ивановского района пытался украсть награды ветерана войны

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивановского района пытался украсть награды ветерана Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

По соседству с 54-летним мужчиной жил фронтовик, который был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР". После его смерти сельчанин решил похитить награды. В мае он проник в пустующий дом, однако поиски не увенчались успехом: из дома награды забрала дочь ветерана. Именно она обратилась в милицию, поняв, что в доме отца побывал злоумышленник. Оперативники нашли несостоявшегося вора по оставленным отпечаткам пальцев.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Пояснил, что хотел продать медали и ордена в Пинске, так как знал их ценность и востребованность. Суд за покушение на кражу (ч.1 ст.14 и ч.2 ст.205 УК) определил ему наказание в виде штрафа в размере 35 базовых величин, что составляет Br892,5.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-