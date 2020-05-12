Житель Ивановского района утонул в заброшенном колодце

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 57-летнего мужчины, сообщил БЕЛТА официальный представить УСК по Брестской области.

Несчастный случай произошел утром 11 мая в агрогородке Ополь. Пьяный местный житель упал в заброшенный колодец, который находится между двумя частными домами. Односельчане бросились на выручку мужчине, однако помочь не успели. К тому моменту он уже утонул.

Ивановский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-