Житель Ивацевичей после совершения ДТП принялся вымещать гнев на других машинах

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах водитель после совершения ДТП принялся вымещать гнев на других машинах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в центре города 20 ноября примерно в 7.20. Легковой автомобиль под управлением местной жительницы двигался по ул. Ленина. Возле школы перед "лежачим полицейским" женщина притормозила. В это время в ее авто врезалась легковушка, за рулем которой находился молодой мужчина. Дальнейшие его действия не поддаются логике. Он выскочил из машины, перепрыгнул через капот и бросился бежать.

Вскоре в райотдел милиции поступило сообщение о том, что неподалеку от спиртзавода неизвестный мужчина ведет себя неадекватно: бросается под машины на проезжей части, сбил зеркало в автомобиле, его владелец задержал хулигана и вызвал милицию.

Медосмотр показал, что молодой человек был трезв и не находился под воздействием токсических или наркотических средств. Со слов матери, несколько дней назад ее сына известили о прекращении с ним трудовых отношений. Этот факт болезненно сказался на его состоянии - мужчина потерял сон и душевное равновесие.-0-