Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивацевичского района приговорил местного жителя к крупному штрафу за попытку вернуть долг под угрозой пистолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Ивацевичского района Евгений Булатый.

Случай произошел летом этого года. Житель райцентра 1977 года рождения взял взаймы у знакомого Br60 до зарплаты, однако ее задержали и, соответственно, расчет также отодвинулся на неопределенный срок. Кредитор - 23-летний местный житель - ждать не стал. В 4 часа утра он подъехал на машине к дому должника и попросил его выйти. Когда мужчина сел в автомобиль, молодой человек приставил к его голове газобаллонный пневматический пистолет и стал угрожать физической расправой, если тот не вернет долг. Затем он надел своей жертве металлические наручники и вывез за город в лес, где продолжил противоправные действия.

Суд признал молодого человека виновным в принуждении к выплате долга под угрозой применения насилия при отсутствии признаков вымогательства - то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.384 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 базовых величин, что составляет Br857,5. Принадлежащие обвиняемому пневматический пистолет и наручники конфискованы.

Приговор вступил в законную силу.-0-