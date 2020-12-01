Житель Ивацевичского района незаконно перевозил 3 т спиртосодержащей жидкости

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе оперативники изъяли 3 т спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в управлении УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел на трассе Лида - Слоним - Бытень вблизи деревни Добрынево. Сотрудники РОВД остановили для проверки автомобиль "Ивеко" под управлением неработающего 31-летнего жителя одного из населенных пунктов Ивацевичского района. В салоне транспортного средства находилось 600 пластиковых емкостей объемом 5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью.

Соответствующих документов на товар общим объемом в 3 тыс. л у водителя не было. Мужчина пояснил, что груз предназначался для личного пользования. Спиртосодержащая жидкость на сумму Br60 тыс. изъята. Проводится проверка.

За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 л), предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией товара.-0-