Житель Ивацевичского района за пьяную езду получил два года колонии

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе бесправник получил реальный срок за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Безработный 47-летний местный житель сел за руль пьяным 29 мая. На второй день свадьбы на автомобиле без регистрационных знаков он подвез одноклассника в деревню Стайки. Там они встретили еще одного знакомого и поехали в другую деревню. В пути троице встретился экипаж ГАИ. Проигнорировав требование об остановке, водитель попытался скрыться, но был задержан инспекторами. В крови мужчины было 1,32 промилле алкоголя.

Суд Ивацевичского района признал фигуранта виновным по ч.2 ст.317-1 (вождение без прав в состоянии опьянения повторно) УК. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Также у него конфисковали автомобиль.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-