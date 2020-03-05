Житель Ивьевского района устроил на хуторе самогонный мини-завод

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сотрудники милиции выявили крупную партию самогона, изъято более 3,7 тыс. л. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Во время рейда в Ивьевском районе милиционеры обнаружили заброшенный лесной хутор. Одна из хозпостроек была переоборудована под самогонный завод. Прямо во время производства напитка задержан 32-летний местный житель. Было уничтожено 3,3 тыс. л браги.
"У знакомого задержанного, проживающего в деревне неподалеку, обнаружили и изъяли 373 пластиковые десятилитровые канистры с самогоном, которые он хранил по просьбе мужчины", - проинформировала Ольга Чемоданова.
Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Самогонный аппарат в ближайшее время будет демонтирован.-0-
Фото из Telegram-канала МВД