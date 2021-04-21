Житель Ивья предстанет перед судом за убийство пенсионерки

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки в 2003 году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, ночью 4 сентября 2003 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в Ивье. На месте происшествия, в колодце, обнаружено тело 70-летней хозяйки дома с признаками насильственной смерти.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления, допрошены соседи и родственники пенсионерки, по изъятым следам и объектам назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. На причастность к совершению преступления были проверены родственники и знакомые пенсионерки.

Долгое время особо тяжкое преступление оставалось нераскрытым. Из года в год следователи возвращались к расследованию уголовного дела, предпринимали попытки к установлению свидетелей и очевидцев произошедшего.

В сентябре прошлого года следователем-криминалистом инициировано проведение повторного исследования изъятых с места происшествия предметов с учетом новых экспертных возможностей. В результате была назначена экспертиза запаховых следов человека. Возможность проведения указанного исследования в Беларуси появилась лишь в 2020 году. Экспертами центрального аппарата ГКСЭ на фрагменте кирпича, изъятого с места происшествия, выявлен индивидуальный запах 44-летнего жителя Ивья. После проведения в отношении указанного лица комплекса следственно-оперативных мероприятий удалось получить дополнительные доказательства совершения им убийства.

Мужчина задержан, в ходе допроса он рассказал следователю, что в сентябре 2003 года у него произошел конфликт с погибшей, в связи с чем он нанес несколько ударов кирпичом ей в область головы и лица. А когда осознал свой поступок, бросил тело пенсионерки в колодец, чтобы его не нашли, а для надежности набросал туда строительного мусора. После поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он наглядно рассказал и показал события 4 сентября 2003 года. При изучении личности местного жителя установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, а после совершенного убийства осужден за хранение наркотических средств. По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п.п.2, 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-