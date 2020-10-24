Житель Калинковичей хранил дома почти 190 г марихуаны

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах местный житель хранил дома почти 190 г марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля 7 октября задержали в Калинковичах неработающего ранее судимого 30-летнего мужчину. У него нашли сверток с веществом растительного происхождения.

После милиционеры проверили частный дом, где проживает задержанный. Там обнаружили такую же траву весом почти 190 г. Эксперт дал заключение, что это марихуана. Выяснилось, что владелец хранил каннабис для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-