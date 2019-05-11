Житель Калинковичей украл из дома знакомого лосиные рога

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На жителя Калинковичей, укравшего из дома знакомого лосиные рога, завели уголовное дело за грабеж с насилием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Один из майских вечеров 23-летний житель Калинковичей решил скрасить горячительным, на покупку которого не было средств. Получив отказ 59-летнего знакомого на просьбу занять денег, решил действовать другими методами.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Калинковичского РОВД Сергей Чумак, злоумышленник избил владельца жилья и, не найдя ничего более ценного, забрал приспособленные в качестве вешалки лосиные рога. В течение получаса нашел на них покупателя и сбыл.

Вскоре мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж, соединенный с насилием). Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Ранее он был судим за кражу, несколько месяцев назад вышел на свободу.

Потерпевший от госпитализации отказался, отметили в УВД.-0-