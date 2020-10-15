Житель Калинковичей выманил у женщины $33,5 тыс.

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Калинковичей задержан за мошенничество в особо крупном размере. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как уточняется, история с мошенничеством началась в 2019 году с интернет-знакомства 46-летнего жителя Калинковичей с 44-летней мозырянкой. Когда возлюбленного осудили за кражу, женщина ждала его из мест лишения свободы.

По возвращении мужчина рассказал о планах открыть бизнес и уехал на заработки в Россию. "Оттуда сообщил, что якобы задержан полицейскими, а на откуп требовались большие деньги. Женщине удалось одолжить и переслать ему $18 тыс., которые, как выяснилось позже, мужчина потратил на вечеринки и спиртные напитки", - отмечается в сообщении.

Вернувшись на родину, житель райцентра продолжал обращаться за помощью к женщине. "Все полученные от нее деньги он спускал в игровых автоматах. На вопросы о деньгах, отвечал, что финансы вложены в бизнес, который скоро даст свои результаты", - рассказали в МВД.

Обман длился около четырех месяцев. Все это время женщина брала взаймы у знакомых и родственников. Общая сумма долга составила $33,5 тыс. Когда жительнице Мозыря пригрозили милицией, она обратилась за помощью в местный РОВД.

По результатам проверки ОБЭП следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.-0-