Житель Калинковичей вынес из чужого дома более $21 тыс. в эквиваленте

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Калинковичей вынес из чужого дома рюкзак с более чем $21 тыс. в эквиваленте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сообщение о краже от 34-летнего неработающего жителя райцентра поступило еще 26 августа в два часа ночи. Накануне вечером хозяин частного дома встречался с товарищами, после их ухода двери не закрыл. Ночью он обратил внимание на то, что пропала сумочка жены, находившаяся на полке у двери. После недолгих поисков дамский аксессуар обнаружили недалеко от входа в дом, из сумочки исчезло золотое кольцо. Когда супруги заметили приставленную к забору скамейку, поняли, что в доме побывал незваный гость.

В месте, где хозяин хранил рюкзак со сбережениями, ничего не оказалось. Правоохранителям житель райцентра рассказал, что у него пропало $5 тыс., Br25 тыс., 300 тыс. российских рублей. В эквиваленте - свыше $21 тыс.

Подозрение пало на одного из ранее судимых за кражу, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Однако прямых доказательств его причастности к происшествию сразу добыть не удалось. "Сам подозреваемый, почуяв определенный интерес к нему со стороны сыщиков, затаился", - уточнил официальный представитель.

15 сентября мужчина приехал в Гомель на консультацию в областную клиническую больницу. Затем он зашел в отделение банка, на выходе его уже ждали сотрудники милиции. Мужчину доставили в РОВД, досмотрели содержимое рюкзака и обнаружили $6 тыс. и около Br2 тыс. 39-летний житель Калинковичей сознался в краже.

Часть похищенного изъята. Некоторую сумму мужчина успел потратить на элитное спиртное и продукты. Также он дарил цветы девушкам и дал в долг знакомому.-0-