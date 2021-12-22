Житель Каменецкого района нашел в лесу пакет с патронами

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района нашел в лесу патроны времен войны - часть из них оказались пригодны для стрельбы, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Пакет с патронами и магазином к оружию мужчина обнаружил в лесу, о своей находке он сообщил в милицию. Боеприпасы направили в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения баллистической экспертизы.

Согласно выводам эксперта, винтовочные патроны калибра 7,62х54R изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия. Несмотря на обширные наслоения ржавчины, на патронах различима дата выпуска - 1939 год. Несколько из них оказались пригодны для стрельбы. Патроны использовались для стрельбы в винтовках и карабинах, ручных пулеметах Дегтярева, снайперских винтовках Драгунова (СВД) и другом нарезном огнестрельном оружии.

Каменецкий РОВД проводит проверку.-0-