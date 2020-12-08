Житель Каменецкого района обнаружил в колодце тело соседа

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Утром 7 декабря 58-летний мужчина приехал на дачу. Заметил пустое ведро возле колодца. Заглянув внутрь колодца, он увидел тело своего соседа. Сразу же позвонил в милицию. Следственно-оперативная группа выяснила, что погибший регулярно набирал воду в этом колодце. Примерно за сутки до происшествия односельчане видели мужчину пьяным.
Осмотрев место происшествия, сотрудники не нашли следов применения насилия к погибшему.
Следователи проводят проверку. Для установления точной причины смерти сельчанина назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-