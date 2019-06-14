Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района пытался переместить через границу в оборудованном в автомобиле тайнике крупную партию некурительных табачных изделий, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
30-летний мужчина возвращался из Польши через пункт пропуска "Песчатка". Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор. Во время проведения таможенного контроля инспекторы обнаружили в транспортном средстве тайник, представлявший собой двойное дно. В пустотелом пространстве находилось 1920 банок жевательного табака (снюса) стоимостью свыше Br19 тыс.
Товар и автомобиль 2002 года выпуска стоимостью Br8,5 тыс. изъяты таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.16.10 КоАП.
В таможне напомнили, что за перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания или жевания, в количестве, превышающем 50 г, предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин, а также возможна конфискация товара и автомобиля как средства совершения правонарушения.-0-
Фото Брестской таможни
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