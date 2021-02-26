Житель Каменецкого района предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилых людей

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в разбойных нападениях на престарелых людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

На скамье подсудимых оказался неработающий житель Каменецкого района 1965 года рождения. В марте и сентябре 2015 года ночью он забирался в дома пенсионеров в Кобринском районе. Требовал у потерпевших отдать ему деньги или спиртное. "Более пяти лет преступление оставалось нераскрытым. Однако благодаря судебно-генетическим экспертизам и тому, что обвиняемый попал в поле зрение правоохранителей, удалось установить его причастность к разбойным нападениям", - рассказали в прокуратуре.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) УК. Изучив дело, прокуратура Кобринского района пришла к выводу об обоснованности обвинения и достаточности собранной доказательной базы. Мужчина остается под стражей.-0-