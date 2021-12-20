20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Как установлено в ходе судебного следствия, 35-летний неработающий житель Каменецкого района разместил на общедоступной странице в социальной сети оскорбительный комментарий в адрес сотрудника столичного ОМОНа", - рассказали в ГУВД.

Суд Каменецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он выплатил компенсацию вреда в размере Br2 тыс., которые по сложившейся традиции переданы на благотворительность в Дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики.-0-