Житель Каменецкого района спрятал в носках от таможенников 509 серебряных цепочек

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брест" сотрудники таможни пресекли незаконное перемещение через границу крупной партии изделий из серебра, сообщили БЕЛТА в таможне.

Ювелирные изделия общим весом 3,25 кг перемещал 46-летний житель Каменецкого района, следовавший рейсовым автобусом Седльце - Брест. Для прохождения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию. При досмотре инспекторы обнаружили 509 серебряных цепочек 925 пробы, которые были спрятаны в носки и находились в рюкзаке с личными вещами. При этом только в сентябре гражданин пересекал границу в среднем два раза в неделю.

Предварительная стоимость скрытого товара составила около Br6 тыс. Товар изъят и направлен на экспертизу, после которой действиям пассажира будет дана правовая оценка.-0-

Фото Брестской таможни