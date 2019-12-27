Житель Каменецкого района угнал автомобиль соседа, а потом позвонил в милицию

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района признался в угоне автомобиля после того, как попал на нем в ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Случай произошел вечером 20 декабря. Житель деревни Селище Малое 1993 года рождения решил воспользоваться припаркованным у забора соседским УАЗом. Проехав несколько километров, угонщик врезался в придорожное дерево. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили водителя рядом с транспортным средством вблизи деревни Белая.

Как пояснили в УВД Брестского облисполкома, молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания автомобиля ключами. После ДТП он сразу позвонил соседу, который порекомендовал ему добровольно обратиться в милицию.

По факту угона возбуждено уголовное дело.-0-