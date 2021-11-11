Житель Каменецкого района украл у односельчанина $1,3 тыс.

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района похитил у односельчанина крупную сумму денег в иностранной валюте, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Каменецкий РОВД обратился 64-летний мужчина и сообщил, что из его дома пропали $1,3 тыс. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к произошедшему причастен 25-летний односельчанин заявителя. Как оказалось, потерпевший впустил в дом знакомого, чтобы одолжить ему $50. При этом пенсионер неосмотрительно в присутствии визитера достал из кухонного дивана наличные и дал ему одну купюру. Гость увидел, где хранятся сбережения, после чего взял одолженные деньги и ушел. Через некоторое время злоумышленник вернулся. Входная дверь была не заперта, и он беспрепятственно попал в жилище. Увидев, что хозяин спит, незваный гость направился на кухню и забрал валюту.

Сельчанин признался в содеянном. Он рассказал правоохранителям, что за украденные деньги приобрел себе мобильный телефон и одежду. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу.

В УВД отметили, что кражи из жилищ остаются одними из самых распространенных преступлений. За 10 месяцев в Брестской области зарегистрировано более 2,6 тыс. краж. Большая их часть (60%) совершена путем свободного доступа, другими словами - из-за беспечности самих потерпевших.-0-