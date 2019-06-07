Житель Каменецкого района в тайнике пытался провезти через границу партию iPhone 7

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в Беларусь партии дорогостоящих мобильных телефонов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Из Польши в Беларусь 36-летний житель Каменецкого района следовал через пункт пропуска "Песчатка", границу пересекал по зеленому коридору. В тайнике, который он соорудил за обшивкой водительского сиденья, спрятал 10 телефонов iPhone 7 Silver 32GB. Стоимость айфонов составила Br10 тыс.

Фото Брестской таможни

Брестской таможней в отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через границу с использованием тайников) КоАП. Телефоны и средство совершения правонарушения - легковой автомобиль Audi стоимостью Br8 тыс. изъяты. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин (одна БВ - Br25,5) с возможной конфискацией товаров и машины.-0-