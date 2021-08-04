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04 августа 2021, 13:20

Житель Каменца обнаружил на своем участке костные останки

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменца, копая траншею на участке своего дома, обнаружил костные останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

О находке мужчина сообщил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа со специалистом экспертно-криминалистического сектора по Каменецкому району Пружанского межрайонного отдела ГКСЭ. Правоохранители извлекли из земли свыше 50 костных фрагментов и направили их на судебную медико-криминалистическую экспертизу.

По заключению эксперта, давность останков не менее двух человек составляет более 80 лет.

Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку. По словам старожилов, улица, на участке которой были обнаружены останки, пролегает по территории старого кладбища XVII века.-0-

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