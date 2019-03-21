Житель Кировска под предлогом ремонта похитил тракторный двигатель

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дрибинского района установила факт невозврата в сельскохозяйственное предприятие дорогостоящего двигателя Detroit к энергонасыщенному трактору МТЗ-3022, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Выяснилось, что в 2014 году житель Кировска, действовавший от имени ИП по доверенности, заключил договор с ОАО "Дрибинрайагропромтехснаб" об оказании услуг по ремонту тракторного двигателя. После этого работники ИП демонтировали мотор и доставили его для ремонта якобы в одну из столичных компаний. Далее под предлогом оплаты работ мужчина убедил директора ОАО заключить трехсторонний договор с ИП и ОАО из Могилева о переводе долга в сумме Br7,8 тыс. и произвести платеж.

Как сообщили в минской компании, они не ремонтировали таких двигателей. Это указывало на то, что мужчина не намеревался выполнять взятых на себя обязательств, а путем обмана вынудил руководителя ОАО оплатить невыполненные работы, после чего завладел перечисленными деньгами. Вывезенный мотор в ОАО "Дрибинрайагропромтехснаб" не возвращен.

Прокурор Дрибинского района Николай Шпиталев возбудил в отношении фигуранта уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Для организации предварительного следствия дело направлено в Дрибинский районный отдел Следственного комитета.

Факт невозврата двигателя был установлен прокуратурой в ходе надзора за соблюдением законодательства о сохранности собственности.-0-