Фото УВД Минского облисполкома
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Клецкого района встретил скорую с ножом. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел в агрогородке Синявка. Бригада скорой прибыла для оказания помощи мужчине, который обратился с жалобой на свое состояние здоровья. Медработников мужчина встретил агрессивно, стал демонстрировать нож и высказывать в их адрес угрозы убийством. Они вызвали сотрудников милиции.
Прибывшие сотрудники Клецкого РОВД уговорили мужчину положить нож. Как оказалось, он состоит на учете у психиатра. Проводится проверка.-0-