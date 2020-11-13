Житель Кличевского района нашел в лесу патроны и карабин "Маузер"

13 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Кличевского района нашел в лесу карабин "Маузер" образца 1898 года и патроны. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Житель Кличевского района нашел в лесном массиве шесть патронов, семь гильз, одну пулю и оружие неустановленного образца, состоящее из двух частей. Мужчина добровольно сдал находки в Кличевский РОВД. Чтобы определить тип и вид оружия, была назначена судебная баллистическая экспертиза", - отметила Ирина Рачковская.

По результатам исследования было установлено, что найденные части вместе образуют нарезное огнестрельное оружие - карабин системы Маузера образца 1898 года. Как отметили специалисты, такой вид оружия использовался как во время Первой, так и во время Второй мировых войн. "Оружие, патроны и другие подобные находки разных военных лет часто поступают на баллистическую экспертизу, но такие немецкие карабины - настоящая редкость", - подчеркнула Ирина Рачковская.

Обнаруженному карабину минимум 75 лет и, несмотря на то, что десятки лет он лежал в земле, эксперты отметили, что оружие сохранилось в хорошем состоянии и пригодно к стрельбе. Найденные патроны тоже пригодны к стрельбе и являются боеприпасами.-0-