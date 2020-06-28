Житель Кобрина едва не погиб на пожаре

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в одной из квартир Кобрина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на ул.Дзержинского поступило спасателям 27 июня в 19.10. К моменту прибытия подразделений МЧС из окна квартиры на пятом этаже шел дым.
Во время разведки спасатели обнаружили хозяина квартиры 1960 года рождения лежащим на полу в коридоре.
Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали.
Пожар ликвидирован. Огонь повредил диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась.
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Брестского областного управления МЧС