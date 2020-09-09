Житель Кобрина перевозил в автомобиле марихуану

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Кобрина задержали с поличным при перевозке марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители получили информацию о том, что 24-летний житель райцентра может быть причастен к незаконному обороту наркотического сырья растительного происхождения. Во время оперативных мероприятий сотрудники подразделений наркоконтроля и ГАИ Кобринского РОВД остановили автомобиль под управлением молодого человека. При досмотре у него обнаружили 241 г марихуаны.

Кобринчанин задержан. Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают канал поставок и круг людей, причастных к незаконному обороту наркотиков в области.-0-