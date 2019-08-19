Житель Кобрина зарабатывал подделкой документов

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Пинского пограничного отряда возбудили уголовные дела в отношении изготовителя и заказчика поддельных документов. За нарушение закона мужчинам грозит до двух лет ограничения свободы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В поле зрения пограничников попал гражданин Беларуси, который предоставил в госорганы поддельную справку о подтверждении трудового стажа для начисления пенсии. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен изготовитель документа. Им оказался 62-летний художник из Кобрина. При осмотре его жилища пограничники обнаружили белорусские, украинские и польские паспорта, свидетельства о заключении брака и о рождении, аттестаты о среднем образовании, военный билет, бланки трудовых книг и диплом о высшем образовании с приложением.

Выяснилось, что изготовлением и подделкой документов мужчина занимался на протяжении длительного времени. Кроме того, в 1990-е годы он уже попадал в поле зрения правоохранителей за фальшивомонетничество.

Подозреваемый задержан. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-