Житель Кобринского района нашел в отцовском доме самодельный пистолет и патроны

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района нашел на чердаке отцовского дома самодельный пистолет и патроны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Случай произошел в одном из агрогородков района. Мужчина демонтировал крышу дома, который раньше принадлежал отцу, а затем перешел к нему по наследству. Во время ремонтных работ сельчанин обнаружил на чердаке пистолет и две коробки, в которых находились более 120 патронов. О находке он сообщил в милицию.

На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Кобринского межрайонного отдела ГКСЭ. Со слов заявителя, в свое время отец увлекался оружием. Правоохранители изъяли находку и направили на баллистическую экспертизу.

Согласно выводам эксперта, пистолет изготовлен самодельным способом и является ручным стрелковым однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Установлено, что 116 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия. Остальные патроны - строительно-монтажные, изготовлены заводским способом и боеприпасами не являются.

Кобринский РОВД проводит по факту проверку.-0-