Житель Кобринского района превратил гараж в наркопритон

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном обороте наркотиков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Установлено, что 32-летний мужчина с декабря 2017 года по март 2020-го неоднократно предоставлял двум своим знакомым гараж для употребления наркотиков и сделанные им устройства для курения. Сельчанин и сам был наркопотребителем. Противоправные действия пресекли правоохранители, в гараже они нашли и изъяли более 167 г марихуаны.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.332 (предоставление помещений для употребления наркотиков) и ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение нарковеществ) УК. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Сельчанин признал свою вину. Он пояснил, что марихуану хранил для себя.

Уголовное дело передано для направления прокурору в суд.-0-