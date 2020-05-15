Житель Колодищей организовал незаконный пункт приема металлолома

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Минска во время проверочных мероприятий обнаружили нелегальный пункт приема металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что 41-летний житель агрогородка Колодищи Минского района скупал лом у местных жителей с дальнейшей целью сбыта на территорию России. Черный и цветной металл он хранил в арендованном складском помещении. Мужчина действовал без лицензии. Сотрудники милиции изъяли у мужчины более 20 т лома. Его общая стоимость составила более Br19 тыс.

В отношении мужчины по факту нарушения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1-1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.-0-