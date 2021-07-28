Житель Копыльского района похитил у сельхозпредприятия 140 л дизтоплива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Копыльского района присвоил 140 л окрашенного дизельного топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники Копыльского РОВД выявили факт хранения жителем Копыля в кузове его грузового автомобиля марки "Ниссан Кабстар" 140 л окрашенного дизельного топлива. Как отмечается, оно поставляется в установленном порядке только в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции.

Действия мужчины квалифицированы по ст.13.23 КоАП. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

В ведомстве добавили, что с начала уборочной кампании правоохранители выявили в Копыльском районе три факта совершения хищений имущества с объектов АПК. Все кражи совершены непосредственно работниками сельхозпредприятий.-0-