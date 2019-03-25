Житель Копыльского района украл из погреба картошку и соленья

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе задержали мужчину, который вынес из чужого погреба около 350 кг картошки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Кража произошла в деревне Лешня. В милицию обратился мужчина и рассказал, что из погреба на его дачном участке пропало около 350 кг картошки и несколько банок солений. "Злоумышленником оказался 33-летний сельчанин из соседней деревни. Он знал, что дом пустует по будням, и решил воспользоваться отсутствием хозяина, - рассказала Надежда Ерашова. - Действовал он в одиночку. В погреб попал, оторвав шифер. А дальше вытаскивал мешки с картошкой, грузил на велосипед и перевозил в дом. Краденое продал, а деньги потратил".

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).

Как отметили в милиции, после произошедшего хозяин дома решил установить систему охранной сигнализации.-0-