Житель Кореличского района под воздействием Telegram-каналов оскорбил милиционера

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Кореличского района под воздействием деструктивных Telegram-каналов оскорбил милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"54-летний житель Кореличского района начитался оппозиционных Telegram-каналов, в которых иногда выкладывают личные данные милиционеров, а также призывают звонить сотрудникам органов внутренних дел и оскорблять их. Прочитав радикализованные сообщения, гражданин поддался эмоциям и позвонил милиционеру, который служит в другом конце страны", - рассказали в УВД.

Мужчина никогда с этим правоохранителем не встречался и знаком не был. Личность звонившего установили сотрудники главного управления по Гродненской области ГУСБ МВД. Мужчина сожалеет о содеянном.

МВД напоминает, что за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей предусмотрена административная ответственность по ст.23.5 КоАП.-0-