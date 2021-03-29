Житель Кормы подозревается в убийстве родителей

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель городского поселка Корма подозревается в убийстве родителей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Днем 29 марта в Кормянский РОВД поступил звонок от 37-летнего жителя г.п. Корма, который сообщил, что убил своих родителей. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла к дому, в котором заявитель проживал с 71-летним отцом и 67-летней матерью. На территории домовладения были обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти", - рассказали в СК.

При проведении первоначальных следственных действий установлено, что мужчина нанес родителям множественные удары ножом, от которых они скончались на месте происшествия.

По имеющейся информации, подозреваемый страдает психическим расстройством. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса. Сейчас с ним работают следователи.

По уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз. Допрашиваются соседи, собирается характеризующий материал на подозреваемого, выясняются причины совершенного преступления.-0-