Житель Кормы предстанет перед судом за истязание и жестокое убийство знакомой

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело в отношении жителя агрогородка Корма Добрушского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

По материалам дела, неработающий мужчина систематически в течение 2019-2020 годов избивал свою знакомую, с которой проживал, на почве ревности. Он бил ее руками, ногами и твердыми предметами по голове и телу, тем самым причинил ей телесные повреждения, в том числе переломы трех ребер.

А в ночь на 1 августа 2020 года в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязненных отношений нанес женщине не менее 120 ударов руками и ногами по голове и в жизненно важные органы. Женщина получила переломы ребер, разрыв селезенки и другие телесные повреждения, которые привели к смерти.

Дело будет рассматривать Гомельский областной суд. Обвиняемому инкриминировано истязание женщины в течение длительного времени, а также ее убийство с особой жестокостью.-0-