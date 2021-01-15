Житель Кормы разместил в соцсети клевету о трех милиционерах

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Кормы в интернете оскорбил трех милиционеров, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В сентябре прошлого года 44-летний житель городского поселка Корма в одном из деструктивных Telegram-каналов нашел клеветническую информацию о нескольких стражах порядка. "Решил поделиться данными о них и сочиненной в их адрес клеветой на своей странице в одной из социальных сетей. Не особо задумываясь о возможном уголовном преследовании, он распространил ложь в отношении участкового инспектора милиции Чечерского РОВД Гомельской области, сотрудника ОМОН УВД Витебского облисполкома и участкового милиционера Борисовского РОВД Минской области", - рассказали в УВД облисполкома.

Оперативники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили личность мужчины. Житель райцентра пояснил: ни с одним из правоохранителей он не знаком и никогда их пути не пересекались. Свою вину полностью признал и попросил извинения у милиционеров.

Проводится лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины. По данным правоохранителей, он не работает, холост, проживает с престарелой матерью. Привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированном массовом мероприятии.-0-