Житель Кормы выплатит милиционеру компенсацию за клевету в соцсетях

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Кормы выплатит милиционеру компенсацию за клевету в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Житель городского поселка Корма распространил в соцсети клевету о нескольких милиционерах. "Оперативники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили личность мужчины. 44-летний житель райцентра вину признал и попросил извинения у милиционеров, которых оболгал на своей странице в соцсети. Однако участковый инспектор Чечерского РОВД не стал ждать этих извинений и подал исковое заявление в местный суд о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда", - рассказали в УВД.

Как сообщается, суд Кормянского района признал размещенные в социальной сети сведения не соответствующими действительности и обязал жителя райцентра в течение месяца опровергнуть их. Мужчина должен разместить результативную часть решения суда на своей странице в соцсети. Постановлено в пользу участкового инспектора милиции взыскать компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс., а также Br162 в счет возмещения понесенных им судебных расходов.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-