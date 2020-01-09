Житель Костюковичей пытался сжечь своего знакомого

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичах следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. "20-летний парень был в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртного между молодыми людьми возник конфликт. Хозяин дома несколько раз ударил гостя, после чего тот пошел домой и взял канистру с бензином", - рассказали в СК.

Как только молодой человек открыл дверь, его приятель поджег канистру, бросил ее в парня и скрылся. "Канистра попала тому в голову, жидкость растеклась по всему телу. В доме находился отец, который оказал сыну помощь и вызвал медиков. Парень госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - проинформировали в СК.

В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.-0-