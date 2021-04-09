Житель Кричева угрожал применить насилие в отношении детей сотрудника милиции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска задержали мужчину, который присылал сообщения сотруднику милиции с угрозами применить насилие в отношении его и членов его семьи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе разбирательств 21-летний житель Кричева пояснил, что в августе прошлого года нашел номер телефона правоохранителя в одном из деструктивных Telegram-каналов, после чего в грубой нецензурной форме стал писать правоохранителю. Молодой человек раскаивается и приносит извинения сотруднику милиции.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по ст.364 УК.-0-