Житель Крупского района ограбил женщину в кафе Минска

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска задержали жителя Крупского района, который ограбил женщину в кафе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"На спецлинию 102 обратилась 35-летняя посетительница заведения и сообщила, что неизвестный похитил ее сумку, в которой находились паспорт, косметика, связка ключей, банковская карточка и деньги. После оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения сыщики по подозрению в грабеже задержали 21-летнего жителя Крупского района", - рассказали в ГУВД.
По информации оперативников, мужчина приехал в столицу за микрозаймом. Не получив его, молодой человек решил поправить материальное положение, похитив чужое имущество. Установлено: в кафе он отвлек внимание женщины, а затем похитил со стула сумку и убежал. Известно, что молодой человек оплатил банковской картой проезд, а остальное имущество выбросил. Сумма ущерба составила Br140.
Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК Минска.-0-