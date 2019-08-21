Житель Лельчицкого района обвиняется в серии поджогов

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жителю Лельчицкого района предъявлено обвинение в серии поджогов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Пожары в агрогородке Приболовичи начались этой весной. Спасатели несколько раз за месяц выезжали на вызовы (горели пять домов и хозпостроек), а в июне огнем был уничтожен блок хозпостроек еще на одном подворье.

В поле зрения правоохранителей попал 30-летний неработающий местный житель. Он сознался в трех поджогах, позднее следователи установили его причастность еще к двум. В последующем стало известно еще об одном факте поджога дома в 2017 году, а также доказана его причастность к июньскому возгоранию блока построек.

Мишенью сельчанина становились строения на окраине агрогородка, куда отправлялся вечером или ночью. "Известно, что на одно из мест преступлений он возвращался дважды: в марте поджег хозпостройку, а в апреле - дом. По словам мужчины, непреодолимое желание что-нибудь поджечь у него возникало после распития спиртного", - рассказали в УСК.

В ходе следствия были допрошены более 40 свидетелей и потерпевших. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 15 экспертиз, в том числе пожарно-технических и трасологических. На основании собранных доказательств мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Он заключен под стражу.-0-