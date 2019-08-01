Житель Лельчицкого района в долг сделал ставки на Br17,6 тыс.

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Лельчицкого района уговорил продавца киоска РУП "Белсоюзпечать" принять в долг ставки на результаты спортивных событий. Предприятию нанесен крупный ущерб, сообщил БЕЛТА сотрудник УИОС МВД Александр Марченко.

Продавец принимала ставки от 30-летнего мужчины, который пытался заработать, прогнозируя исход спортивных состязаний. Однако плату за участие в интерактивных играх от мужчины она не получала. "В итоге через электронный терминал прошли многочисленные операции на Br17,6 тыс. Об ущербе стало известно, когда киоскер уходила в декретный отпуск. При приеме-передаче дел ревизионная комиссия выявила нарушения, о которых сообщила в милицию", - рассказали в Лельчицком РОВД. Материалы проверки правоохранителей направлены следователям.

По информации оперативников, мужчина регулярно делал ставки (в том числе крупные) в киоске. До определенного момента он исправно оплачивал услугу. Поэтому в последующем по просьбе клиента продавец стала принимать ставки "на вексель". Мужчина обещал вернуть деньги в кассу, как только ставка окажется выигрышной. Но обещание не сдержал.

Лельчицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное в крупном размере) УК.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.-0-