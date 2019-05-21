Житель Лельчицкого района за хранение детонаторов к боеприпасам приговорен к исправработам

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Лельчицкого района приговорил 51-летнего жителя района к исправительным работам на один год за хранение двух детонаторов к авиационным боеприпасам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Верховного суда.

Мужчина обвинялся по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Установлено, что летом 1989 года обвиняемый на территории воинской части в Москве нашел изделия, которые используются в качестве дополнительных детонаторов в авиационных средствах поражения и пригодны для производства взрыва. Опасную находку мужчина привез в деревню Симоничи Лельчицкого района и в течение многих лет незаконно хранил дома, в том числе и под кроватью в спальне.

Житель Лельчицкого района признан виновным в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении взрывчатых веществ. Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием в доход государства ежемесячно 15% из заработка, но не менее одной базовой величины(1 БВ составляет Br25,5).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-