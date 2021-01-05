Житель Лепеля перевел мошенникам со своей карты Br7,5 тыс.

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лепеля лишился почти Br7,5 тыс. после общения с интернет-мошенниками, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Звонок через мессенджер поступил жителю Лепеля в выходные. По отработанной схеме мошенники стали пугать снятием денег и прочими неприятностями. Заподозрив неладное, лепельчанин прервал разговор и заблокировал карту. Уверенный в полной безопасности, он пришел в банк, где ему сделали новую карту. После этого мужчина даже успел снять с нее Br1 тыс.

Через некоторое время ему вновь стали названивать неизвестные. На этот раз они стали убеждать мужчину, что ему необходимо перевести деньги на резервный счет в другом банке. "Кроме того, мошенники сказали, что на карту нужно вернуть и снятую тысячу. Не до конца доверяя собеседнику, мужчина все же положил деньги обратно и сам стал переводить их на нужный мошенникам счет. В итоге после всех манипуляций владелец карты отдал злоумышленникам почти Br7,5 тыс. Получив деньги, те перестали выходить на связь, а пострадавший отправился в милицию", - добавил Виталий Сапроненко.

Возбуждено уголовное дело.-0-