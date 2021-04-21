Житель Лепеля создал подпольный бизнес по выращиванию марихуаны

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Задержан лепельчанин, который занимался незаконным оборотом наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Под склад и магазин для продажи марихуаны мужчина приспособил свой дом в райцентре. Создатель подпольного бизнеса, уже имевший ранее проблемы с законом, попал в поле зрения сотрудников наркоконтроля после того, как попытался расширить рынок сбыта. 52-летний лепельчанин предлагал к реализации марихуану, за которую ему платили минимум Br200. В роли весов у него выступал обычный стакан.

"Дом наркоторговца был буквально набит местами для хранения запрещенных веществ. Всего в ходе обыска у подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли около 4 кг высушенной марихуаны, а также еще 3 кг семян конопли. Кроме этого, найдены и горшки, в которых выращивались наркосодержащие растения", - рассказали в областной милиции.

Все направления криминального бизнеса еще предстоит выяснить оперативникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) УК.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома